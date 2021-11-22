МИД Украины заявил об отсутствии планов наступательной военной операции в Донбассе Фото: REUTERS

Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе. Такое заявление в понедельник, 22 ноября, сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что украинские власти ищут политико-дипломатического решение сложившегося конфликта.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», - написал украинский министр на своей странице в Twitter.

Кулеба также заявил, что Киев продолжает «упорно работать» над оживлением «нормандского формата» вместе с Берлином и Парижем как посредниками.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил провокаций Украины для оправдания обвинений в угрозе вторжения России, отметив, что Киев добивается силового решения конфликта в Донбассе под прикрытием учений НАТО в Черном море. Представитель Кремля отметил, что это может спровоцировать еще одну беду для всей Европы.