СВР России назвала Госдеп США рупором лживой пропаганды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на российской территории сил для вторжения на Украину. Такое заявление сделало пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), отметив скорость, с которой «ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды».

«В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины … Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения», - говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в пресс-бюро службы, США, ссылаясь на какие-то «достоверные сведения», рисует «страшную картину», где «полчища российских танков начнут сокрушать украинские города».

В ведомстве отметили, что подобное поведение может привести к крайне опасным последствиям, напомнив цитату, которую приписывают министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа в нее верит».

Напомним, в пресс-бюро службы также заявили, что провокационная политика США и ЕС укрепляет у Украины чувство вседозволенности.