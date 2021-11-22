Конструктор рисков: Как подобрать страховой полис под личные нужды

«Ингосстрах» запустил новый универсальный продукт - LifeLine.

Один из крупнейших российских страховщиков начал продажи нового полиса, обеспечивающего финансовую защиту от несчастных случаев и болезней. Это страховой конструктор LifeLine, который позволяет клиенту самостоятельно выбирать те риски, которые он хочет застраховать. Более того, есть и другие гибкие условия. Во-первых, застраховать можно как себя, так и других членов семьи (количество людей не ограничено). Во-вторых, срок страхования варьируется от 1 дня до 10 лет.

- Главным преимуществом программы является возможность комбинировать различные риски. Клиенты «Ингосстраха» могут застраховать не только стандартные случаи, но и включить в страховое покрытие широкий набор наиболее актуальных рисков. Таким образом, пакеты рисков не являются фиксированными - для каждого клиента создается уникальный договор, - говорится в официальном сообщении страховой компании.

К примеру, обязательное покрытие на случай смерти в результате болезни и/или несчастного случая клиент может расширить рисками установления инвалидности, временной утраты трудоспособности («длительный больничный»), госпитализации, утраты профессиональной трудоспособности вследствие болезни и/или несчастного случая, а также на случай травмы, тяжких телесных повреждений, переломов и ожогов, критических заболеваний. Кроме того, можно увеличить размер страхового возмещения на случай ДТП – в договор можно добавить риски установления инвалидности или смерти в результате аварии.

- Современные продукты-конструкторы продолжают набирать популярность. Страхователи вправе сами выбирать наиболее востребованные риски и заключать договоры на индивидуальных условиях. В этом смысле новый продукт LifeLine универсален: он позволяет нашим клиентам защитить всю семью, включая в полис страховую защиту именно от тех случаев, которые они считают для себя наиболее актуальными. Продолжая создавать новые страховые программы, мы стремимся предлагать клиентам максимально комфортные условия, способные удовлетворить абсолютно любые потребности, – говорит Станислав Олейников, начальник отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах».

Полис LifeLine действует по всему миру, возраст застрахованного лица – от 2 до 64 лет. Программа не предусматривает страхование на время занятий спортом и активными хобби. Приобрести полис можно в офисах компании, а также через агентов и партнеров «Ингосстраха». А полную информацию о продукте можно получить в офисах компании и по телефону в контакт-центре страховой компании.