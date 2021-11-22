TNI: Путин вынужден напоминать НАТО о соблюдении "красных линий"

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пытается найти мирный способ решения вопросов в Донбассе и вынужден напоминать НАТО о соблюдении "красных линий" в регионе. Такое мнение выразил вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби в материале для американского журнала The National Interest.

Биби отметил, что сомневается в намерении России вторгнуться на Украину.

"Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема", - заявил Биби.

Не все опрошенные в рамках материала эксперты согласились с ним. Майкл Кофман, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне, считает, что Кремль пытается разрушить отношения Украины с Западом. Он также выразил опасения из-за того, что российские воинские части "остаются в регионе южных границ".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Германия и Франция потакают желаниям Украины не исполнять Минские соглашения. По словам дипломата, такая политика очень тревожит Россию.