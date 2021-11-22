Стоимость аренды квартир выросла в России с начала 2021 года

В России с начала 2021 года выросла стоимость аренды квартир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики портала Restate.ru заявили, что в России за девять месяцев 2021 года увеличились ставки долгосрочной аренды жилья. Об этом в понедельник, 22 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru

Так, больше всего ставки выросли в Уфе (плюс 23%), Красноярске (15%), Екатеринбурге (13%) и Новосибирске (13%), меньше всего в Воронеже (3%) и в Москве (0,2%). Специалисты отметили, что арендовать квартиру в крупных городах стало дешевле, чем покупать в ипотеку.

"Судя по всему, цены на аренду в столице еще летом достигли потолка. Сейчас снять среднестатистическую квартиру в столице можно за 74 тысячи рублей в месяц", - объяснили в компании.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как сделать ипотеку выгоднее. Накопите на первоначальный взнос, платите досрочно, используйте налоговый вычет и тщательно выбирайте банк с наиболее выгодными условиями (с низкой эффективной процентной ставкой, чтобы с первых же платежей шло погашение тела долга).