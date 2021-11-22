Голикова заявила, что уровень занятости в России превысил допандемийный показатель

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень занятости в России превысил допандемийный показатель. Такое заявление в понедельник, 22 ноября, сделал вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения», - говорится в заявлении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Теме не менее отмечается, что в ряде российских регионов уровень занятости еще «пока только приближается к допандемическим значениям».

Напомним, ранее в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) заявили, что рынок труда демонстрирует множество позитивных факторов, среди которых как раз снижение уровня безработицы. Как отметили, на это могло повлиять рекордный ввод в действие жилых домов, которому предшествовало оживление рынка строительства.