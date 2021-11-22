Премьер Польши назвал Россию виновной в высокой инфляции в Европе

Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокая инфляции в большинстве европейских стран вызвана подорожанием газа. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, указав на то, что виновны в росте стоимости топливо Россия, «Газпром», «Северный поток - 2», а также европейские политики, которые поддержали проект газопровода.

Моравецкий отметил, что в большинстве европейских стран сегодня наблюдается исторически высокая инфляция по сравнению с последними 20-30 годами. «А за высокие цены энергоносителей отвечают «Газпром» и Россия. Отвечает «Северный поток - 2», отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», а способствовали постройке этого газопровода», - заявил глава польского правительства.

По данным Евростата, годовая инфляция почти в двух десятках стран Европейского союза за месяц ускорилась с 3,4% до 4,1 %, достигнув рекордного уровня с 2008 года.

Напомним, накануне стоимость газа снова начала резко расти на фоне новостей о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Цена газа в Европе превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 октября