Минобороны Азербайджан опровергло заявления об открытии огня на границе с Арменией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения в причастности к перестрелке на границе с Арменией, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.

«Сообщения … о нарушении нашими подразделениями режима прекращения огня, якобы произошедшем на Кельбаджарском направлении, в результате чего был ранен армянский военный - ложь …Заявляем, что на упомянутом участке нашими подразделениями огонь не открывался», - говорится сообщении пресс-службы военного ведомства, распространенном в понедельник, 22 ноября.

Напомним, сегодня, 22 ноября, Министерство обороны Армении заявило о гибели армянского военнослужащего во время перестрелки на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской области.

Как писал сайт kp.ru, 16 ноября в приграничных районах произошли интенсивные бои между вооруженными силами двух республик. Военные действия прекратились после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.