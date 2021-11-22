В ассоциации торговых предприятий рыбного рынка назвали причины резкого подорожания красной икры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем ближе к Новому году, тем активнее растут цены на красную икру. В ноябре ценник за килограмм подскочил на 30% и достиг 5000 рублей. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев объяснил, с чем связан рост ценника.

- 40–50% потребления приходится на ноябрь — декабрь, это не ажиотаж, а обычное сезонное увеличение продаж икры перед Новым годом, — заявил Корнев NEWS.ru.

Эксперт отметил, что в России в среднем на одного человека приходится 80-100 грамм икры в год. Это примерно три бутерброда.

По словам Корнева, покупатели не сильно удивлены подорожанием икры, так как в последнее время цены растут на все товары.

Есть надежда, что после новогодних праздников ценник на деликатес снизится, но не сильно. Все будет зависеть от наличия остатков на складах у продавцов. Если икры будет много, то ее начнут реализовывать по более привлекательной цене.

Но снижения цен в разы, конечно, ждать не приходится.

- В прошлом году икра после Нового года закончилась, что вызвало ее дальнейшее подорожание, мы вошли в сезон с высокими ценами, и цена продолжила расти, — подытожил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Ранее россияне в ходе опроса назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул. отдыхать в новогодние каникулы от одного до трёх дней готовы 16% россиян. От четырёх до шести дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовали 7% респондентов, за восемь-девять дней — 4%, сообщает Rt.

Многие уже сейчас смешат за новогодними товарами. В сфере продаж новогодней атрибутики скоро начнется «высокий» сезон. Как правило он стартует со второй недели декабря. Но уже сейчас во многих гипермаркетах выставлены стеллажи с праздничными товарами. При этом на некоторые категории действуют скидки.

Эксперты посоветовали, что можно купить заранее, чтобы сэкономить, а покупки чего лучше отложить, пишет газета "Известия".