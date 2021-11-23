В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден действительно собирается принять участие в следующих выборах главы государства. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, это его намерение», - подтвердила официальный представитель администрации Байдена в ответ на просьбу репортеров прокомментировать появившиеся в прессе сообщения о том, что нынешний хозяин Овального кабинета говорил своим сторонникам о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 79 лет, заявлял о планах баллотироваться на второй срок в 2024-м практически сразу после инаугурации.

К слову, республиканец Дональд Трамп тоже всерьез намерен вновь побороться за президентское кресло на следующих выборах в США.