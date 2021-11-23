Украинский политолог заявил о неспособности Киева платить по долгам

Политолог и экономист заявил о неспособности Украины платить по долгам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политолог и экономист Всеволод Степанюк заявил, что власти страны неспособны платить по долгам.

- Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Специалист добавил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, хотя Киев увеличил проценты по облигациям.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый обзор экономических показателей Украины и одобрил решение предоставить Киеву очередной транш в размере 699 миллионов долларов в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования. Отмечается, что завершение обзора позволяет Незалежной «получить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов, в результате чего общий объем выплат в рамках текущего механизма stand-by составит около 2,8 миллиардов долларов».