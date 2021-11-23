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В мире23 ноября 2021 4:59

В Минздраве ФРГ заявили, что к концу зимы немцы будут «либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы»

Во многих медицинских учреждениях страны наблюдается «очень и очень сложная ситуация», сообщил глава ведомства Йенс Шпан
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Минздраве Германии заявили, что к концу зимы немцы будут «либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы»

В Минздраве Германии заявили, что к концу зимы немцы будут «либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу предстоящей зимы жители страны будут либо вакцинированы от коронавирусной инфекции, либо вылечены, либо мертвы.

- Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы, — приводит слова министра AFP.

При этом Шпан сообщил, что во многих немецких медицинских учреждениях наблюдается «очень и очень сложная ситуация».

В начале августа появилась информация, что земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции на фоне спада спроса на прививки. В первую очередь земли планируют отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson – дозы этих препаратом будут поставлены в государства, которые испытывают дефицит вакцин от коронавирусной инфекции.