В Минздраве ФРГ заявили, что к концу зимы немцы будут «либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы»

В Минздраве Германии заявили, что к концу зимы немцы будут «либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу предстоящей зимы жители страны будут либо вакцинированы от коронавирусной инфекции, либо вылечены, либо мертвы.

- Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы, — приводит слова министра AFP.

При этом Шпан сообщил, что во многих немецких медицинских учреждениях наблюдается «очень и очень сложная ситуация».

В начале августа появилась информация, что земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции на фоне спада спроса на прививки. В первую очередь земли планируют отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson – дозы этих препаратом будут поставлены в государства, которые испытывают дефицит вакцин от коронавирусной инфекции.