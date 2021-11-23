Читатели французской газеты Le Figaro выступили против демонизации России

Французы выступили против демонизации России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели газеты Le Figaro из Франции выступили против демонизации России. Так они отреагировали на статью местного политолога, который заявил, что «тень Москвы простерлась на всю Европу».

Пользователи заявили, что европейские страны находятся под влиянием Соединенных Штатов Америки. По их мнению, Вашингтон пытается разделить регион на «сторонников и противников западной демократии», а в это время двигает «свои пешки прямо к стенам России».

- К России прекрасно относятся множество влиятельных французских политиков, — заявил один из читателей.

- С Россией надо обращаться хорошо, а не так, как это мы делаем сейчас. Путин — разумный лидер, с твердым характером. А нам этого сейчас как раз не хватает, — согласился другой пользователь, добавив, что Франция могла бы заполучить «отличного союзника».

Ранее читатели газеты Le Figaro возмутились мнением автора статьи, где говорится о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. В комментариях к публикации граждане выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы. В частности, некоторые пользователи портала призвали не равняться на американских коллег. На сайте издания также прозвучал призыв о сохранении Франции достойных отношений с российской стороной. Франции предложили выйти из НАТО и договориться о стратегическом партнерстве с Россией.