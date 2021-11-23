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Общество23 ноября 2021 7:23

СК проверит действия врачей, лечивших актрису Нину Русланову

Ведомство проверит медиков на признаки недобросовестного исполнения своих обязанностей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Нина Русланова. Фото: кадр из видео

Нина Русланова. Фото: кадр из видео

Следственный комитет России проведет проверку действий медиков, лечивших актрису Нину Русланову.

Как сообщил РЕН ТВ, ведомство проверит врачей на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

Напомним, днем ранее, 21 ноября, стало известно, что в возрасте 75 лет ушла из жизни Нина Русланова, которая последние месяцы своей жизни восстанавливалась после перенесенного инсульта. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции. Как писал сайт kp.ru, прощание с актрисой состоится в Доме кино 24 ноября 2021 года.

Позже дочь артистки, Олеся Рудакова, обвинила врачей в смерти своей матери. Женщина сообщила, что ей пришлось доставать редкие лекарства, которых нет в больнице.