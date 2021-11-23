Матвиенко назвала неприемлемыми призывы к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

Валентина Матвиенко заявила, что призывы бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Китае неприемлемы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприемлемыми назвала призывы к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое заявление она сделала на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом) Китая.

«Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу. В частности, считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней олимпиады в Пекине. Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам», - цитирует Валентину Матвиенко ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости дипломатического бойкота Олимпийских игр в Китае, а руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс отметил, что Вашингтон намерен обсуждать этот вопрос с другими странами.