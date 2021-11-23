Опрос: около 60% россиян признались в неоправдавшихся ожиданиях от путешествий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос среди 1,7 тысячи человек и выяснили, что 59,6% россиян признались в неоправданных туристических ожиданиях на 2021 год. Об этом во вторник, 23 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование.

В компании рассказали, что большинство опрошенных (68,3%) строили большие планы на отдых в 2021 году после 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничения на поездки.

Так, 21,7% из тех, кто смог отправиться в поездку, путешествовали два раза за год, 19,5% - один раз, 16,3% - три раза. Специалисты отметили, что 81,7% участников опроса задумываются чаще посещать новые города и страны в 2022 году.

Ранее россиянам рассказали, что вероятность симптоматически заболеть коронавирусом в зарубежной поездке составляет всего 0,03%. Общая частота обращений туристов за медпомощью в поездках за рубеж в 2021 году снизилась на 21,5%, передает Life.ru.