Олег Матыцин поддержал идею превращения Кировска в базу подготовки российских горнолыжников

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

В Кировске Мурманской области с рабочей поездкой побывал министр спорта России Олег Матыцин. Вместе с губернатором региона Андреем Чибисом глава ведомства посетил ряд спортивных объектов города, обсудил со спортсменами и тренерами развитие спорта в регионе, принял участие в открытии горнолыжного сезона на «Большом Вудъявре».

Прямо из аэропорта «Хибины» министр и губернатор прибыли на лыжный стадион «Тирвас», где проходила открытая тренировка Всероссийских соревнований «Хибинская гонка» на призы компании «ФосАгро» и администрации города Кировска. Также министру был представлен молодёжно-культурный центр «ДРОЗД», который включает четыре спортивных зала, конференц-зал, open space для организации спортивных выставок, восстановительный центр с сауной и центр «Навигатор здоровья», а также тир с оружейной комнатой и профессиональный центр сдачи ГТО.

Главным объектом внимания Олега Матыцина стала Кировская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В текущем году в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» завершено строительство административно-спортивного комплекса и горнолыжного подъёмника для школы. Система искусственного оснежения построена в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». В здании комплекса расположены три спортивных зала - тренажерный, игровой и батутно-акробатический, а также сауна, раздевалки, кабинет врача, ремонтная мастерская для инвентаря, боксы для ратрака и снегоходов.

Инфраструктура Кировской СШОР позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Эта тема в числе прочих была затронута в ходе беседы Олега Матыцина и Андрея Чибиса с тренерами и спортивным активом Кировска. Педагоги и спортсмены обратились к главе Минспорта с предложением сделать школу базой подготовки национальной сборной по горным лыжам.

Олег Матыцин, в свою очередь, подчеркнул, что в Кировске есть все условия для развития спорта высших достижений.

«Здесь уникальные природные условия... И Кубок России по горным лыжам, который сейчас проходит здесь, не был бы возможен где-то в других местах, - отметил министр. - Чтобы готовить сборную, здесь должен быть календарь, должны быть тренеры, чтобы была возможна круглогодичная подготовка. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы с правительством области эту задачу решим».

Губернатор поблагодарил главу Минспорта за поддержку и подчеркнул, что современная спортивная инфраструктура Кировска - плод совместных усилий федерального центра, региональной власти и крупного бизнеса.

«У нас есть задумка - интернат, который был здесь в советские годы, реконструировать, сделать современным, чтобы сюда приезжали ребята со всех уголков страны жить, учиться и тренироваться. Чтобы Кировск вновь стал кузницей олимпийских чемпионов», - резюмировал Андрей Чибис.