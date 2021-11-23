Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Андрей Чибис открыли горнолыжный сезон в Мурманской области

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

В Кировске на северном склоне горы Айкуайвенчорр торжественно открылся горнолыжный сезон 2021-22 годов. В число почётных гостей праздника вошли министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На площадке у подножия горы развернулось представление с участием юных горнолыжников – воспитанников Кировской спортивной школы олимпийского резерва. Ребята совершили показательный спуск со склона, символически начавший горнолыжный сезон.

«Прекрасный курорт, начало горнолыжного сезона, мы все соскучились по замечательному ощущению снега, которого пока, к сожалению, в нашей центральной части нет... Мы так громко говорим «Спорт должен стать нормой нашей жизни». Здесь я вижу, что спорт – уже норма жизни, – обратился со словами приветствия к гостям курорта Олег Матыцин. – Приезжайте в Кировск, получайте радость, занимайтесь спортом, катайтесь на горных лыжах! Вперёд!».

Как отметил губернатор Андрей Чибис, сегодня Мурманская область и Кировск имеют один из лучших горнолыжных курортов в России.

«Очень здорово, что пока в Европе снега нет – у нас снега много. Поэтому я всех поздравляю с открытием горнолыжного сезона. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, динамика и количество туристов, которые приехали сюда оздоровиться, покататься, зажечься настоящей русской зимой, выросло. И мы уверены, что вырастет и в этом году. Мы для этого вместе всё делаем, чтобы было хорошо и туристам, и, конечно, жителям нашей области, которые после трудовых будней приезжают в Кировск отдыхать, кататься и наслаждаться замечательной природой Мурманской области. На Севере – жить!» – приветствовал участников праздника глава региона.

Сигналом к старту нового горнолыжного сезона стал красочный фейерверк.

«Большой Вудъявр» – самый высокогорный курорт на Северо-Западе России, который входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов страны. Здесь имеются подготовленные трассы любого уровня сложности, от «зелёных» для новичков до «чёрных» для профессионалов, общей протяжённостью 30 км. 16 из 25 трасс «Большого Вудъявра» имеют искусственное освещение, что позволяет лыжникам пользоваться услугами курорта даже в полярную ночь в декабре и январе. Также он оборудован современной гондольно-кресельной канатной дорогой.