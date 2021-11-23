Песков прокомментировал возможность продления ковидных ограничений на время новогодних каникул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления ограничений, вводимых из-за пандемии коронавируса, на время новогодних каникул. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами во вторник, 23 ноября.

По словам Пескова, говорить о том, будут ли вводиться ковидные ограничения в новогодние праздники, пока рано. Он отметил, что заболеваемость COVID-19 на данный момент снижается.

"Не стоит забегать вперед, динамика заболеваемости сейчас понижается", - заявил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 33 996 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зарегистрировано 9 400 835 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 243 летальных исхода. Еще 36 051 человека выписали из больницы.