Стилист дала советы по идеальному наряду для встречи Нового года Фото: Shutterstock

До главной ночи в году остается все меньше времени. Многие уже сейчас задумываются о наряде для встречи Нового 2022 года. Стилист Любовь Жукова дала совет, какой образ выбрать для праздника. В первую очередь нужно отдавать предпочтения тем нарядам, в которых человек чувствует себя комфортно. Не стоит надевать платье, в котором потом будет невозможно присесть. Оптимальными станут костюмы свободного кроя или платья-пиджаки. При этом смотрите на состав ткани, она должна быть по максимуму натуральной, без синтетики. Это добавит образу статусности.

Длина мини не очень популярна в этом году, поэтому женщина стоит отдать предпочтение миди или макси.

Так как новогодняя ночь особенная, то можно выбрать платье в греческом стиле из «летящей» ткани или юбку с запахом. Главное, чтобы они не сильно облегали фигуру.

А, например, брюки-сигареты позволят скрыть все недостатки и подчеркнут достоинства фигуры.

Наступающий год – год Черного (Голубого) Тигра. Цвета должны быть соответствующими. Лучше выбирать максимально приближенные к природе оттенки. Подойдет бирюзовый, голубой, синий, золотой, песочный, серебряный, черный или травянистый цвета.

А вот яркие и кричащие расцветки лучше спрятать в шкаф до другого праздника.

- Также Тигренку очень понравится, если вы будете в чем-то серебряном, с пайетками, украсите свой наряд какими-то яркими деталями. А вот одежду с животным принтом лучше не выбирать, разве что полосатый, - заключила стилист в беседе с Пятым каналом.

Ранее россияне назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул. Женщин чаще мужчин устраивают утверждённые новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30%. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%, пишет RT.

Многие уже запланировали поездки по России и за границу. Представители туриндустрии делятся, что средняя стоимость одного дня отдыха в российских отелях на новогодних праздниках составит около четырех тысяч рублей. По сравнению с 2020 годом удорожание составило всего 4%.

В Сочи уже забронировано около 70% номеров, сообщает "Российская газета".