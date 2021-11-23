Песков заявил, что вопрос ликвидации "Мемориала"* не стоит на повестке Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о ликвидации правозащитной организации "Мемориал"*, признанной в России иноагентом, не стоит на повестке дня Кремля. По его словам, президент занимается другими, более актуальными вопросами.

"Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля. У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные", - отметил Песков в ходе пресс-конференции во вторник, 23 ноября.

Официальный представитель Кремля отметил, что по данному вопросу существует решение Генпрокуратуры РФ, но пока нет решения суда.

"Какие-либо решения в данном случае может принять только суд. Эту ситуацию мы не хотим сейчас комментировать", - резюмировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"*, признанный в России НКО-иноагентом. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.

*"Мемориал" признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента