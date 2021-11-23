СК выясняет обстоятельства смерти пассажира самолета, летевшего из Египта в Самару

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти пассажира самолета, летевшего из Египта в Самару Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России выясняет обстоятельства смерти пассажира самолета, летевшего из Египта в Самару.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эш-Шейха, — цитирует сообщение межрегионального СУ на транспорте СК РФ ТАСС.

Напомним, страшное ЧП произошло на борту авиакомпании «Сибирь» во вторник, 23 ноября 2021 года. В самолете, который летел из Египта в Самару, нашли труп мужчины. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Как стало известно журналистам «КП-Самара», личность погибшего уже установлена — 48-летний автомеханик. По имеющимся сведениями, в Шарм-эль-Шейхе он отдыхал один — без жены. Никаких серьезных жалоб близким от него не поступало. Самолет прибыл в пункт назначения с опозданием в пять часов. Погибшего доставили в багажном отделении. Предварительная версия уже есть — несчастный покончил с собой. Сейчас проверка продолжается.