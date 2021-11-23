Госдума перенесла заседание по законопроекту об использовании QR-кодов в общественных местах

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме перенесли расширенное заседание, на котором планировалось обсуждение законопроекта о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест. Оно должно было пройти в среду, 24 ноября, с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как сообщил источник ТАСС, заседание было перенесено на более поздний срок. Когда оно состоится - пока неизвестно.

"Да, на завтра отмена", - сказал собеседник новостного агентства.

Проект правок был внесен в Госдуму 12 ноября. Если он будет принят, закрепленные в нем нормы будут работать до 1 июня 2022 года. QR-код о вакцинации от коронавируса нужно будет предъявлять при пользовании общественным транспортом и посещении общественных мест, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Республике Татарстан уже начали проверять наличие QR-кода в общественном транспорте. Россияне должны предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, медицинском отводе или о перенесенном заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро. Соответствующее решение было закреплено правительством республики.