ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин стал лучше относиться к медикам за время пандемии

За время пандемии ковида четверть россиян стала лучше относиться к медикам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российская система здравоохранения не справляется с повысившейся во время пандемии нагрузкой. Такое мнение высказала почти половина россиян (49 процентов), опрошенных ВЦИОМ. О том, что медики справляются с пандемийной нагрузкой, заявили 46 процентов респондентов.

Данные опроса, посвященного здравоохранению, ВЦИОМ обнародовал 23 ноября. Среди прочего, россиян спрашивали об их отношении к медикам. Четверть опрошенных заявила о том, что за время пандемии отношение к медикам стало лучше. 18 процентов стали относиться к представителям медицинских профессий хуже, более 50 процентов заявили, что их отношение к медикам не изменилось.

Оказалось, что только 17 процентов россиян знают, что консультацию у врача можно получить дистанционно по телефону или через интернет. Более половины опрошенных допускают, что в будущем могут воспользоваться такой возможностью, а 38 процентов заявили, что не собираются консультироваться у врача дистанционно.

Ранее на kp.ru сообщалось, что почти половина россиян вынуждена была отказаться от занятий спортом из-за тех или иных связанных с пандемией аспектов.