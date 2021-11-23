Лавров заявил, что Россия будет адекватно реагировать на санкции против «Северного потока — 2»

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет адекватно реагировать на санкции Соединенных Штатов Америки против «Северного потока — 2».

- Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример - это то, что творят с «Северным потоком — 2», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, Вашингтон объявил об очередных санкциях против газопровода «Северный поток — 2», в этот раз ограничения касаются двух российских судов и одной компании, участвующих в реализации проекта. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что госдеп предоставил американскому конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), где перечислены «два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают новые возможные санкции США в отношении «Северного потока – 2» незаконными и неправильными.