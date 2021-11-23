Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому из-за гибели граждан страны в аварии в Болгарии.

- Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии, — гласит текст телеграммы.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, во вторник, 23 ноября, 33 взрослых и 12 детей погибли в результате аварии с участием туристического автобуса в Болгарии. Инцидент произошел на магистрали «Струма» в 3:00 по местному времени, когда автобус ехал из Софии в Благоевград. Подробности аварии не сообщаются. Известно, что после аварии автобус загорелся. Среди погибших — водитель автобуса. Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Выжившие — семь человек — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.