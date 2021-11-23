СК возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида, — сказал он.

Также отмечается, что расследование завершено по 34 делам.

Ранее Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в сети. Председатель правоохранительного ведомства напомнил, что новое законодательство в прошлом году включило в Уголовный кодекс России новые статьи 207.1 и 207.2, предусматривающие уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, которая может представлять угрозу для жизни людей или влечет тяжкие последствия. Он добавил, что такие информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, экономике государству, а также общему положению дел в стране.