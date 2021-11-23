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В мире23 ноября 2021 11:32

Назарбаев передаст полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" Токаеву

Экс-президент заявил, что партию должен возглавлять действующий глава страны
Наталья СМИРНОВА
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, решил передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" (Свет Отечества) действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Он решил, что возглавлять политическую силу должен действующий президент Казахстана.

О перестановках в руководстве "Нур Отана" сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай. Заявление он опубликовал в Twitter, отметив, что соответствующее решение было принято в ходе расширенного заседания политического совета партии.

"Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Nur Otan", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал Укибай.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший казахский лидер Нурсултан Назарбаев в тизере интервью-фильма "Штрихи к портрету. Откровения" попросил прощения у граждан Казахстана.