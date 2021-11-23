Патрушев заявил о риске наплыва украинских беженцев из-за Запада

Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о риске наплыва беженцев из Украины из-за Запада.

- Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах, — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, ранее Запад так поступил с Ближним Востоком и Северной Африкой, а теперь удивляется наплыву мигрантов из этих регионов. Сейчас Запад пытается выставить Белоруссию виновником кризиса на границе с Польшей, напомнил он.

Напомним, Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами действительно готовят новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, американские дипломаты по этому вопросу регулярно проводят консультации с представителями Евросоюза. Об этом на брифинге в понедельник, 22 ноября, сообщил журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс. По версии Вашингтона, Минск «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу», и Штаты призывают белорусские власти «немедленно прекратить эту кампанию».