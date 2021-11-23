Врач-инфекционист заявил, что четвертая волна коронавируса не закончилась

Инфекционист напомнил, что пандемия закончится только при максимально высоком уровне коллективного иммунитета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с изданием "Газета.ru" заявил, что в России прошел пик заболеваемости коронавирусом, но четвертая волна пока не закончилась.

"Думаю, что очередной пик просто прошел. Нас ждут другие. Очередная партия "проэпидимичилась" - переболела или вакцинировалась. Остальные, неиммунные, попрятались и растворились в толпе "иммунных". Вирус стал чуть медленнее распространяться", - заявил он.

Поздняков напомнил, что пандемия закончится только при максимально высоком уровне коллективного иммунитета.

При этом, директор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвёртая волна коронавируса отступает.

"Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, - это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов", - передает слова Исаева RT.

Напомним, 23 ноября 2021 года в России было выявлено 33996 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, медики зафиксировали 1243 летальных исхода, передают "Известия".