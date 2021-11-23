Общественник Ремесло обвинил депутата от КПРФ Рашкина в возможной взятке

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественный деятель, юрист Илья Ремесло прокомментировал ситуацию вокруг депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который оказался в центре скандала из-за незаконной охоты. Политик признался, что никогда не выписывал себе разрешение на охоту, в чем теперь очень раскаивается.

Юрист Ремесло, комментируя высказывание депутата, назвал это "классикой жанра".

"Это абсолютно прекрасно, классика жанра − барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Ее Рашкин держит в роли своего личного сафари-парка, где закон — это он сам. Настолько, что даже не считает нужным проверить документы на охоту, не барское это дело!", - приводит слова общественного деятеля РАПСИ.

Ремесло также задался вопросом, нет скрывается ли за фактом незаконной охоты другое преступление - например, получение взятки. Он задался вопросами о возможности такого варианта.

"Как это все оформлялось? Кто платил за барскую охоту и какие преференции за это получал от Рашкина? И депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных? Было ли это задекларировано? Как это согласуется со статусом депутата и требованием его финансовой независимости?", - спросил Илья Ремесло.

Как ранее писал сайт kp.ru, Генпрокуратура просит Госдуму не только лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, но и установить для него запрет определенных действий. По мнению правоохранителей, парламентарий может надавить на свидетелей в деле об убийстве лося.