В Госдуме предложили увеличить штраф для "зацеперов" в 40 раз. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Законопроект об увеличении штрафа для «зацеперов» в 40 раз внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Сейчас за проезд снаружи поездов, который практикуют «зацеперы», их могут оштрафовать на 100 рублей.

«Штраф в сто рублей, когда уже билет на электричку дороже стоит, никого не пугает, а значит данная превентивная мера не работает. Такое наказание явно несоразмерно степени общественной опасности этого экстремального правонарушения. Тем более, речь идет о жизни подростков, т.к. именно они чаще всего проходят по данной статье. В связи с этим требуется ужесточение санкции», — объяснил инициатор законопроекта Анатолий Выборный.

Депутаты предлагают увеличить штраф до 4000 рублей.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что инициатива получила положительный отзыв в правительстве РФ.

В России каждый год ловят около тысячи «зацеперов». Многие дети и подростки из-за этого увлечения получают травмы, иногда попытка прокатиться на поезде снаружи заканчивается трагически. Так, за семь месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе четверо несовершеннолетних «зацеперов» погибли.

Как ранее писала kp.ru, в Челябинске под товарный поезд попал и серьезно пострадал 11-летний мальчик, а в Москве от удара током погиб 23-летний парень, который катался на крыше электрички.