«Спутник Лайт» одобрен в Сан-Марино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована в Сан-Марино. Препарат одобрен властями республики для применения в качестве самостоятельной вакцины и в качестве бустера к любым другим вакцинам.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» правительством Сан-Марино. «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино», – сообщается на сайте РФПИ.

Напомним, в Сан-Марино ранее была одобрена российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Как писал сайт kp.ru, препарат показал в стране эффективность 94,8% против дельта-штамма коронавируса. В целом же эффективность препарата Власти Сан-Марино оценили в 99%.