Аналитики прогнозируют рекордное вложение денег в российскую недвижимость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что по итогам 2021 года в российскую недвижимость вложат рекордное количество денег. Об этом во вторник, 23 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование.

Так, инвестиции в площадки под строительство могут вырасти на 17 процентов относительно 2020 года и достичь 300 миллиардов рублей. Отмечается, что большая часть вложений (210 миллиардов рублей) придется на недвижимость в Москве, а оставшиеся 90 миллиардов будут инвестированы в региональные рынки.

Самыми популярными категориями построек станут жилые дома, офисные здания и складские помещения, сообщили специалисты.

Ранее стало известно, что общая стоимость жилья Москвы впервые преодолела отметку в 1 триллион долларов. Сообщается, что на одного москвича в среднем приходится жилой недвижимости на 5,8 миллиона рублей, передает "Свободная пресса".