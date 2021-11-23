Минздрав предлагает дать право Росздравнадзору блокировать сайты с поддельными справками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения России предлагает разрешить Росздравнадзору блокировать интернет-ресурсы, на которых продают поддельные медицинские документы.

Как указывается в законопроекте на портале проектов нормативных правовых актов, Росздранадзор будет наделен правом блокировать сайты с предложением о продаже поддельных справок и сертификатов, а также сможет вносить эти ресурсы в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Также Минздрав предлагает обязать владельцев сайтов мониторить свои ресурсы с целью выявления такой информации.

Закон в случае принятия должен вступить в силу 1 марта 2022 года.

Напомним, в России продавцов липовых сертификатов о вакцинации и QR-кодов стало в 20 раз больше. Сайт kp.ru разбирался, как устроена система торговли поддельными документами о вакцинации и какое наказание ждет продавцов и покупателей.