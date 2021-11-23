Telegram исключит каналы чиновников и госорганизаций из рекламной платформы

Рекламные сообщения могут появляться в каналах с 1 тысячей и большим количеством подписчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что каналы чиновников и государственных структур не будут показывать рекламные сообщения в рамках рекламной платформы, разработанной для мессенджера.

Ранее рекламные сообщения появились в таких каналах, однако, как сообщил Дуров, это произошло потому, что платформа пока работает в тестовом режиме. В будущем рекламы в каналах чиновников и госструктур не будет.

"Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур", - сообщил Павел Дуров.

Стоит отметить, что о запуске рекламной платформы в мессенджере Telegram стало известно в октябре 2021 года. Сообщения появляются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами.

Как ранее писал сайт kp.ru, Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, реклама станет ненавязчивой и затронет только большие каналы, "где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны "Telegram".