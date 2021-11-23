Байден решил распечатать стратегические запасы нефти для снижения цен на топливо Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выпустят на рынок 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов в целях снижения цен на топливо для жителей страны. Соответствующее поручение дал Министерству энергетики США президент Джо Байден.

Сегодня президент объявляет, что Министерство энергетики выделит 50 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и сбалансировать спрос и предложение, несоответствие между которыми возникло на фоне пандемии», – сообщается на сайте Белого дома.

Уточняется, что в течение ближайших месяцев США высвободят 32 миллиона баррелей, которые затем вернутся в стратегический нефтяной резерв. Затем будут задействованы еще 18 миллионов баррелей. Одновременно с Соединенными Штатами стратегические запасы нефти распечатают Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее группа из 11 сенаторов-демократов написала письмо Байдену с призывом ввести запрет на экспорт сырой нефти и использование национального резерва, утверждая, что такая мера поможет сдержать рост розничных цен на топливо и газ.