Кампания по вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет стартовала в Израиле

Израиль будет использовать детскую вакцину компании Pfizer Фото: Иван МАКЕЕВ

В Израиле началась запланированная кампания по вакцинации детей от коронавирусной инфекции. В ней могут поучаствовать несовершеннолетние жители страны в возрасте от 5 до 11 лет.

Как сообщает государственное израильское радио Kan, к 23 ноября в поликлиники и администрации школ поступили заказы на вакцинацию 22 000 детей, которые подали их родители. Около 440 детей уже были вакцинированы в понедельник вечером, 22 ноября.

Отмечается, что для вакцинации в Израиль была доставлена детская вакцина производства компании Pfizer. По данным радиостанции, препарата в стране "большое количество".

Как ранее писал сайт kp.ru, Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса имеет стопроцентную эффективность для детей 12-15 лет. Согласно пресс-релизу компаний, вывод был сделан на основании анализа данных более 2,2 тысячи детей, которые приняли участие в испытании вакцины.