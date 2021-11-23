В ВОЗ назвали маловероятной самоликвидацию дельта-штамма коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что сомневается в том, что дельта-штамм коронавируса мог самоликвидироваться, благодаря чему в Японии снизилось число зараженных.

"Эту мутацию можно обнаружить среди еще двух миллионов генетических последовательностей дельта-штамма, о которых известно ученым, по всему миру", - заявил он.

Специалист считает, что этого удалось достичь благодаря соблюдению мер по защите от инфекции и активной вакцинации населения.

Напомним, профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ объяснил резкое снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии тем, что дельта-штамм COVID-19 самоликвидировался из-за постоянных мутаций.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также заявил о снижении числа случаев заболевания коронавирусной инфекции в России на 14%.Сейчас под медицинским наблюдением находятся более 1 млн 72 тыс. пациентов, передают "Известия".