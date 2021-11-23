Правительство направило дополнительно 5 миллиардов рублей на закупку лекарств от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России направило регионам дополнительно почти 5 миллиардов рублей на закупку лекарств против коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Выделено почти 5 миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. В том числе, на не зарегистрированные в России лекарства для тех, кто тяжело переносят болезнь», – сказал глава правительства.

Планируется, что партия этих лекарства поступит в региональные медучреждения до конца этого года, добавил премьер. На выделенные кабинетом министров средства будут закуплены регданвимаб, бамланивимаб и этесевимаб, касиривимаб и имдевимаб, сотровимаб, ремдесивир.

Как писал сайт kp.ru, в октябре правительство решило направить на лекарства от коронавирусной инфекции дополнительно 10миллиардов рублей из резервного фонда кабмина.