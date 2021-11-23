В Госдуме поддержали предложение Путина о повышении МРОТ в 2022 до 13 890 рублей Фото: Анастасия Осипова

В Государственной думе поддержал инициативу президента России Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.

В изначальной версии законопроекта об увеличении МРОТ предполагалось повысить его до 13 617 рублей. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента поддержать поправку главы государства о повышении МРОТ еще на 273 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер предложил увеличить МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей. Это на 8,6% выше, чем годом ранее. Аналогичным образом должен вырасти и прожиточный минимум, уточнил глава государства. В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля.

Напомним, с 2022 года россиянам повысят пособие по безработице. Максимальный его размер будет составлять не 12130 рублей, как сейчас, а 12792 рубля.