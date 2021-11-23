«Яндекс» присоединился к разработке единого мирового стандарта для систем «умного дома» Matter

«Яндекс» присоединился к разработке единого мирового стандарта для «умного дома» Matter Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Компания «Яндекс» стала участником проекта по созданию единого стандарта для «умного дома» – протокола Matter. Вместе с ней в проекте принимают участие такие корпорации Apple, Google и Amazon.

Разработка протокола ведется на площадке Connectivity Standards Alliance. Участники рабочей группы намерены создать стандарт для систем «умного дома», который позволит упростить производство гаджетов, сделав их совместимыми с различными сервисами, в том числе голосовыми помощниками. Задача – сделать системы «умного дома» более доступными для пользователей по всему миру, внедрив их постепенно в повседневную жизнь людей, сказано в релизе, имеющимся в распоряжении kp.ru.

По мнению руководителя программы умных устройств «Яндекса» Сергея Мельника, потенциал у этого сегмента гаджетов в России большой. Так, количество пользователей систем «умного дома» среди клиентов компании выросло за год более чем в четыре раза. Мировые гиганты IT-индустрии не зря вложились в этот проект, поскольку понимают перспективы развития этого направления, отметил он.

Кроме «Яндекса», Apple и Google в рабочей группе состоят свыше 300 компаний. Первые устройства на базе протокола Matter планируется выпустить в 2022 году.