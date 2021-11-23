Путин внес на ратификацию соглашение о создании единой системы ПВО России и Таджикистана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана.

Как сказано в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, Москва и Душанбе создадут объединенную региональную систему ПВО, которая станет частью объединенной системы ПВО стран-членов Содружества независимых государств.

Предполагается, что проект единой системы ПВО России и Таджикистана повысит эффективность решения задач противовоздушной обороны в регионе.

Как писал сайт kp.ru, о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, она создается с целью повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве.

В мае 2021 российский президент Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО.