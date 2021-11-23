Политолог Мартынов отреагировал на решение Байдена распечатать запасы нефти: «Выстрел в две ноги»

В США планируют вывести на рынок 50 миллионов баррелей черного золота Фото: REUTERS

Политолог отреагировал на решение Байдена распечатать запасы нефти: «Выстрел в две ноги»

В США заявили о высвобождении части нефти из стратегических резервов. Рынок встретил данное заявление с опасением. Политолог Алексей Мартынов уверен, что на России подобное решение никак не отразится, а вот для Вашингтона является выстрелом сразу в обе ноги.

Скорее всего, как только будет реализовано это решение, цены на нефть могут рухнуть.

- Они обвалят цены и лишатся собственных резервов. Ведь для того, чтобы был серьезный эффект на рынке, нужно распродать все резервы. Как жить будут в предстоящую зиму? — задался вопросом эксперт.

Политолог напоминает, что в России достаточные запасы ресурсов, нашей экономике ничего не угрожает.

К тому же, в последнее время снижается зависимость от макроэкономических показателей страны от мировых цен на энергоносители.

-Если США действительно это сделают, они себе выстрелят даже не в ногу, а сразу в две ноги, — комментирует специалист Пятому каналу.

Политолог предположил, что подобный шаг предпринимается для того, чтобы «напомнить о себе».

В свою очередь Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России отметил, что одним махом у США не получится вытащить из резервов 50 млн баррелей нефти. По словам эксперта, американцы в состоянии вывести на рынок чуть меньше миллиона баррелей в день. Так что процесс этот затянется примерно на два месяца.

Тем временем директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировали заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об отработке летчиками США тактики применения крылатых ракет.

Политолог отметил, что США «пугают» Россию, а также хотят «заставить её втянуться в гонку вооружений».

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов согласен, что подобные маневры не ведут к стабилизации отношений стран.

-Вот эти провокации ничем хорошим не закончатся. Особенно для тех государств, которых пытаются использовать американцы. Мы об этом постоянно заявляем, - сказал Михайлов телеканалу "360".