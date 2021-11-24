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Экономика24 ноября 2021 1:43

Премьер Японии анонсировал продажу нефтяных резервов страны для стабилизации цен на нефть

По его словам, страна готова принять и другие необходимые меры
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Премьер Японии анонсировал продажу нефтяных резервов страны для стабилизации цен на нефть

Премьер Японии анонсировал продажу нефтяных резервов страны для стабилизации цен на нефть

Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил журналистам, что власти страны намерены продать часть запасов нефти из своих стратегических резервов.

По его словам, такие меры необходимы для возможности стабилизировать цены на нефть.

- Мы продадим часть запасов и примем другие необходимые меры для стабилизации цен на нефть, - сказа премьер, слова которого цитирует ТАСС.

Глава правительства не уточнил, о каких именно объемах запасов идет речь и в сроки планируется реализовать задуманное.

Накануне издание Nikkei сообщало о планах правительства Японии продать порядка 4,2 миллиона баррелей нефти. Задумались о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов и США. В Белом доме полагают, что такие же меры примут и власти Британии, Индии, Китая, Южной Кореи и Японии.