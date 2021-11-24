Что произошло в ночь на 24 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 1 ноября 2021 года Росздравнадзор объявил о сборе данных о тех, кто агитирует граждан против вакцинации от коронавирусной инфекции. Информацию о таких гражданах теперь передают в Следственный комитет. С начала месяца в СК и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Больше всего антиваксеров оказалось в Карелии, насобирали 18 материалов. Далее идут Ростовская область, где нашлось восемь материалов, и Волгоградская - пять материалов. Всем им теперь может грозить уголовная ответственность.

В декабре 2021 года США организовывают "Саммит за демократию", который пройдет в формате видеоконференции. Американская сторона пригласила для обсуждения 110 стран и территорий. Однако Америка не включила в список Россию и Китай.

Украинский полковник запаса Олег Жданов обвинил США в целенаправленном усилении напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу. Эксперт полагает, что Вашингтон намерен сделать все, чтобы "убить двух зайцев сразу".

С 2020 года Роскомнадзор выявил 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Сейчас зафиксирован 51 случай: YouTube - 24; Facebook - 13; Instagram - 8; Twitter - 4; Google - 1; TikTok - 1.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что власти страны намерены продать часть запасов нефти из своих стратегических резервов. Такие меры необходимы для стабилизации цены на нефть.

Украина обменялась со своими военными коллегами из США и Британии данными разведслужб по России. Речь идет о якобы имеющем место "скоплении российских войск на границе с Украиной".

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможности России в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Однако, по мнению эксперта, это станет реальным только если росте темпов вакцинации населения в четыре-пять раз.