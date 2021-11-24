Promobot: четвертая волна коронавируса в России с вероятностью 93% достигнет пика 22 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, заявили, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на 22 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Прогноз о дате прохождения пика четвертой волны COVD-19 специалисты получили при тестировании нейросети на наборе сведений о росте и спаде заболеваемости коронавирусом в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации от данной инфекции.

«По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря - после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад … Вероятность - 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В компании пояснили, что для получения прогноза специалисты использовали «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых - нейросеть GPT-3», которую ранее представил основатель Tesla Илон Маск".

Однако в компании не исключили, что пик может наступить на несколько дней раньше.

Напомним, накануне вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, но, по его словам, этот показатель останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации от COVID-19.