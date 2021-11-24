Специалист по питанию дала советы, как распознать картофель с нитратами Фото: Олег ЗОЛОТО

Оказывается, распознать в картофеле нитраты можно и без применения специальных приборов. Как это сделать – рассказала специалист по питанию, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com Елена Доронкина.

- Проведите ногтем по клубню. Если появляется влага, то значит применялись химические вещества. Такой продукт брать не стоит. Если картофель чист по составу, он не будет выделять влагу, - рассказывает «Газете.Ru» эксперт.

Поверхность клубней тоже может о многом сказать. Участки зеленого цвета, проростки, дырочки и пятна на картофеле укажут на избыток алкалоидов или грибковую болезнь.

Для жарки идеально подойдут удлиненные по форме клубни с сердцевиной желтого цвета. Этот же сорт подойдет для салатов, так как в нем меньше крахмала, за счет чего овощ лучше сохраняет форму.

А вот варить лучше клубни с розовой или красной кожурой. Самое вкусное и рассыпчатое пюре получится из овощей с белой кожурой и белой мякотью.

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