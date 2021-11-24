«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с «Мальме». Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью со шведским «Мальмё». Матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов закончился со счетом 1:1. Такой результат гарантировал российской команде выход в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости европейского клубного турнира.

На 28-й минуте первого тайма «Зенит» пропустил гол, автором которого стал Серен Рикс. Футболист «Мальмё» легко прошел по центру штрафной и отправил мяч в угол ворот. Счет к перерыву был 1:0.

На 53-й минуте второго тайма «Зенит» получил право на пенальти, однако Артем Дзюба не реализовал его. Однако второй пенальти, назначенный в ворота «Мальме» на 92-й минуте, реализовал Ярослав Ракицкий.

«Зенит» набрал четыре очка в группе H, российская команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако гарантировала место в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в заключительном туре 8 декабря группового раунда «Зенит» играет с «Челси», а «Ювентус» - с «Мальме».