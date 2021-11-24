В Пентагоне появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО Фото: REUTERS

Министерство обороны США реорганизовало свою специальную группу, которая занимается отслеживанием неопознанных летающих объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона

Раньше в состав ВМС США входила группа по неопознанным летающим объектам. Новое подразделение получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group - Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам).

Как сообщили в Минобороны США, новая группа займется синхронизацией действия в Пентагоне и во всем правительстве «по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства». AOIMSG также будет «оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности».

Представители Пентагона отметили, что Минобороны США «воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них».

Напомним, ранее Пентагон рассекретил часть своих материалов об НЛО и признал, что пять лет, с 2007 по 2012 год, активно изучал эти «летающие объекты». Позже Американские разведывательные службы заявили, что пока не могут объяснить происхождение неопознанных летающих объектов, которые с ноября 2004 года по март 2021 года видели военные страны, но назвали их потенциальной угрозой нацбезопасности США.